Альтернативи - Respona
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
Upfluence
upfluence.com
Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ will transform your media relations. In one place you can build media lists, distribute press releases, pitch your story and read press release reports. It makes sharing your news instant and hassle free.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social has revolutionized the social media marketing industry for some of today’s biggest brands and agencies, including Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline, and Dolce & Gabbana. The data-driven social intelligence platform allows ...
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence — це програмне забезпечення з потужними функціями, яке допомагає спрямовувати органічний трафік у будь-яку нішу. Це також допомагає позиціонуватись у верхній частині SERP. Це програмне забезпечення створює зворотні посилання, щоб залучити новий трафік на ваш веб-сайт із легкістю викорис...
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ — це провідна платформа для створення посилань, яка дозволяє легко створювати авторитетні зворотні посилання, якій довіряють провідні пошукові системи по всьому світу.