Resolve

Resolve

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Вебсайт: resolvebim.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Resolve» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Огляди ImmersiveBuilding. Переводячи ваш заклад у VR та AR, Resolve допомагає вам підтримувати високий рівень безпеки, якості, стійкості та ефективності. Усе з дотриманням стислих термінів будівництва.

Вебсайт: resolvebim.com

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