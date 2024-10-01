Альтернативи - Reservio
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Motion
usemotion.com
Motion — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings – це програма для планування зустрічей, яка допомагає вам відстежувати свої бронювання, персонал і клієнтів. Ви ніколи не пропустите зустріч, і у вас буде менше неявок.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — це хмарне програмне рішення для планування зустрічей, яке дозволяє власникам бізнесу керувати своїми зустрічами онлайн. Продукт задовольняє потреби малого та середнього бізнесу, а також окремих професіоналів. Acuity Scheduling дозволяє користувачам автоматизувати бронювання зуст...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro підтримує професіоналів у всіх аспектах їхнього щоденного робочого процесу, включаючи: планування робочих місць, базу даних клієнтів, виставлення рахунків і обробку платежів, відправку техніків і багато іншого. Він також повністю інтегрований із доступом до програми для споживчих броню...
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планувальник для надання найкращих консультацій. Zoho Bookings синхронізує ваші календарі, дозволяючи клієнтам самостійно призначати та оплачувати зустрічі. Наш інтерфейс користувача автоматично налаштовується відповідно до вашої галузі, що означає, що ви почуватиметеся як удома. Привітайтес...
Doodle
doodle.com
Світовий лідер у онлайн-плануванні, Doodle – це найпотужніший спосіб планувати зустрічі з клієнтами, колегами та командами. Знайдіть найкращий час для особистих зустрічей, групових зустрічей тощо за допомогою нашого набору зручних інструментів календаря. Дізнайтеся, чому 30 мільйонів користувачів що...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — це централізована платформа керування клієнтським потоком, яка дозволяє незалежним компаніям забезпечувати чудовий досвід роботи з клієнтами та працювати з упевненістю. Основні функції: - Рахунки-фактури - Пропозиції - Онлайн-платежі - Планування - Контактна форма та керування потенційни...
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням,...
Mindbody
mindbodyonline.com
Шукаєте нове тренування? Хочете зайти на заняття йогою дешевше? Потрібна допомога у пошуку нових тренувань вдома? Додаток Mindbody допоможе вам знайти найкраще місце, де можна попітніти та попрацювати на пляжі. Незалежно від того, чи шукаєте ви тренування для початківців чи намагаєтеся досягти своїх...
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для к...
Picktime
picktime.com
Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи ке...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
Cal.com
cal.com
Планування з відкритим вихідним кодом: надішліть посилання та зустріньтеся або створіть цілий ринок для спілкування людей.
Timely
gettimely.com
Вчасно. Програма для бронювання, завдяки якій клієнти повертаються. Керуйте своїм салоном як професіонал за допомогою простого у користуванні програмного забезпечення для бронювання, яке дає вам змогу контролювати весь досвід клієнта. Все починається з нашого чудового календаря, який можна налаштува...
Setmore
setmore.com
Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz надає вам усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу. Одна програма для прийому зустрічей, керування вашим календарем, обробки платежів, залучення нових клієнтів і спонукання їх повертатися. Оскільки понад 38 мільйонів клієнтів у всьому світі використовують Booksy...
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — кор...
zcal
zcal.co
БЕЗКОШТОВНА альтернатива Calendly та doodle опитування наступного покоління, яка знову робить планування персональним. Знайдіть ідеальний час для особистих зустрічей, командних зустрічей тощо.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me пропонує просте, але розширене програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке працює для всіх компаній, які приймають зустрічі. Тепер ваші клієнти нарешті можуть замовляти зустрічі онлайн 24/7 і отримувати нагадування через смс/електронну пошту, щоб усунути непоявку. Ви от...
Weshare
weshare.net
Дозвольте Weshare автоматизувати ваше планування зустрічей. Weshare — це найпростіший спосіб призначати зустрічі з будь-ким і будь-де. Онлайн, офлайн, у дорозі.
YouCanBook.me
youcanbook.me
Подаруйте своїм клієнтам кращий досвід бронювання. Виділяйтеся з-поміж своїх конкурентів завдяки повністю персоналізованому плануванню, яке просто працює. Бронювання - ваша справа. YouCanBookMe дозволяє створити найкращий досвід бронювання для ваших клієнтів — і вашого бізнесу. Налаштуйте свою сторі...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке найшвидше розвивається, для індустрії фітнесу та оздоровлення. WellnessLiving, якому довіряють понад 5000 власників бізнесу та понад 15 мільйонів користувачів у всьому світі, є єдиним програмним забезпеченням, необхід...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub допомагає великим і малим організаціям пришвидшити продажі та оптимізувати надання послуг за допомогою планування зустрічей і цифрових рішень для взаємодії, які адаптуються до вподобань клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомі як ScheduleOnce, ми широко визнані лідерами онлайн-броню...
vcita
vcita.com
vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування...
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Y...
Appointy
appointy.com
Програмне забезпечення для планування зустрічей Програмне забезпечення для планувальника зустрічей Програмне забезпечення для планувальника Безкоштовне програмне забезпечення для планування зустрічей Програмне забезпечення для системи резервування програм для онлайн-бронювання
Appointlet
appointlet.com
Appointlet дозволяє вам перетворювати більше потенційних клієнтів на клієнтів, дозволяючи їм зв’язуватися з вами прямо з ваших цільових сторінок, електронних листів і послідовностей продажів. Потім замовлення легко додаються до вашого календаря Google або Office 365, щоб ви могли зосередитися на про...