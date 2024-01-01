Альтернативи - Reqstudio
OneDesk
onedesk.com
Керуйте своїми проектами, підтримуйте клієнтів, надавайте послуги.
Accompa
accompa.com
Хмарний програмний інструмент керування вимогами №1. Використовується відділами бізнес-аналізу, управління продуктами, інженерними та ІТ-групами в 100 компаніях. Отримайте БЕЗКОШТОВНУ пробну версію на 30 днів. Від Accompa.
Olive
olive.app
Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа для пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізу...
Delibr
delibr.com
Революціонізуйте написання PRD за допомогою динамічних шаблонів Delibr AI, полегшення прийняття рішень та двосторонньої інтеграції Jira. Використовуйте штучний інтелект, щоб отримати більшу цінність продукту з новим рівнем чіткості та потоку.
Userdoc
userdoc.fyi
Користувацькі історії, персони та подорожі зроблені правильно. Сучасний інструмент керування вимогами з функціями, які вам сподобаються. Заощаджуйте години за допомогою штучного інтелекту та запрошуйте свою команду та клієнтів до співпраці.
Flow Engineering
flowengineering.com
Гнучке відстеження вимог відповідає Digital Twin. Flow – це спеціально розроблена програма, яка допомагає гнучким командам працювати швидше.