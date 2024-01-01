Альтернативи - Reqstudio

Olive

olive.app

Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа для пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізу...