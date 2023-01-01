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Альтернативи - Reputedfirms

G2

G2

g2.com

Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.

Liftify

Liftify

liftify.com

Your company's reputation is everything. We provide software designed to help businesses build and promote a 5 star reputation online.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Procurement is complex, but finding great suppliers shouldn’t be. Join thousands of public procurement professionals rating and reviewing suppliers on Procurated.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

Знайдіть найкращу ІТ-компанію для свого наступного проекту. Виберіть із 56 128 компаній у 146 країнах і 7 532 містах. Наймайте провідні технологічні компанії у вашому регіоні!

UpCity

UpCity

upcity.com

У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Відкрийте для себе найбільш релевантні агентства для вашого проекту на основі ваших власних конкретних вимог.

Famewall

Famewall

famewall.io

Збільшуйте продажі, легко збираючи відгуки 🎉. Збільшуйте продажі та конверсії за допомогою відгуків, які можна зібрати від ваших клієнтів і вставити на свій веб-сайт менш ніж за 2 хвилини без використання коду!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Єдиний ресурс, який вам потрібен, щоб знайти правильну компанію. Виберіть компанію, яка найкраще підходить для вашого бізнесу, використовуючи 98 000+ відгуків клієнтів від реальних людей.

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