Replica Studios пропонує комплексні мовні технологічні рішення кількома мовами, які ідеально підходять для творчого та професійного використання. Його етична платформа штучного інтелекту містить інструменти синтезу мовлення та мовлення, які налаштовують голоси відповідно до стилю та ситуації персонажів, створюючи більш захоплюючий та захоплюючий досвід в іграх, анімації, фільмах, електронному навчанні, аудіокнигах та створенні вмісту соціальних мереж. Replica Studios також пропонує функцію Voice Lab, за допомогою якої можна створювати певний голос або роль і створювати їх, створюючи суміш до 5 унікальних голосів. Можливості локалізації та дубляжу полегшуються завдяки багатомовному генеруючому штучному інтелектуальному генератору голосу, який підтримує кілька мов і різноманітні акценти. Крім того, розробники можуть створювати додатки та платформи з голосовою підтримкою, покращувати робочі процеси голосового зв’язку, створювати розмовних ботів тощо за допомогою розширеного API перетворення тексту в мовлення Replica. Рішення, надані Replica Studios, підходять як для раннього прототипування, так і для кінцевого виробництва, звертаючись до сучасних творчих робочих процесів, забезпечуючи етичні практики ШІ та комерційну безпеку.

Вебсайт: replicastudios.com

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