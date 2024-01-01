Альтернативи - Renderforest
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
VistaCreate
create.vista.com
Найпростіший онлайн-редактор зображень ᐉ VistaCrate (раніше Crello) ➤ Створюйте власні дизайни ✓ Опублікуйте ✓ Обкладинку ✓ Анімації ☝ Використовуйте найкраще програмне забезпечення для онлайн-дизайну ⏩ Це легко та безкоштовно! Безкоштовний інструмент графічного дизайну, який допоможе вам створити ...
PosterMyWall
postermywall.com
Красиві дизайни. Просування без зусиль. Розкажіть про себе за допомогою чудової графіки, відео, плакатів і листівок у соціальних мережах.
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
№1 альтернатива Adobe® Acrobat®: PDFelement — це ваше комплексне рішення для PDF. Створюйте, редагуйте, конвертуйте та підписуйте файли PDF у кращий спосіб.
Powtoon
powtoon.com
Створюйте професійні персоналізовані відео для будь-якої аудиторії за допомогою платформи візуальної комунікації Powtoon. Дізнайтеся, чому понад 30 мільйонів професіоналів довіряють Powtoon.
Desygner
desygner.com
Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо.
Move.ai
move.ai
ЗВІЛЬНІТЬ ВАШ РУХ. ЗАПОЛОВІТЬ СВОЮ УЯВУ. Ніяких костюмів, жодних обмежень. Зйомка руху з високою точністю стала простою.
Jitter
jitter.video
Легко анімуйте свої проекти. Експортуйте свої творіння як відео або GIF. Все у вашому браузері.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI — це програма для створення онлайн-відео, яка допомагає будь-кому створювати відео та анімацію за лічені секунди.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Designrr
designrr.io
Завантажте будь-яку веб-сторінку, MS Word, Video, Podcast або YouTube, і ви створите приголомшливу електронну книгу та конвертуєте її у PDF, EPUB, Kindle або Flipbook. Швидкий і простий у використанні. Повне навчання, цілодобова підтримка та група у Facebook включені.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) дає змогу кожному в організації створювати вміст бренду за допомогою заблокованих шаблонів брендів. Попрощайтеся зі своїм творчим відставанням.
Biteable
biteable.com
Створюйте брендові відео з провідним онлайн-виробником відео. Biteable — це провідне рішення для створення стислого, привабливого брендового відеовмісту.
Vyond
vyond.com
Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на основі штучного інтелекту, яка дає можливість студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галу...
Template.net
template.net
Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.
Curvenote
curvenote.com
Письменницька платформа для науки. Чудовий інструмент для письма, призначений для технічного написання, підключений до Юпітера.
Xara Cloud
xara.com
Менше дизайнерської роботи, більше бізнес-результатів. Створюйте контент, який розмовляє з вашою аудиторією. Повний набір інструментів, який відображає ваші ідеї з візуальними результатами. Дизайнерські навички не потрібні.
Publitas
publitas.com
Ми допомагаємо брендам публікувати каталоги в Інтернеті, щоб забезпечити гарний досвід покупки.
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивні цифрові покупки. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, Wh...
Picmaker
picmaker.com
Розвивайте свою гру в соціальних мережах за допомогою інструменту керування на основі штучного інтелекту від Picmaker. Оптимізуйте створення вмісту, планування та аналітику за допомогою вдосконалених алгоритмів і автоматизації. Спробуємо зараз!
Smore
smore.com
Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.
Moovly
moovly.com
Будучи найбільш насиченим на ринку інструментом для створення відео на основі ШІ, Moovly надає все необхідне вам і вашій організації для створення професійно виглядаючих відео чи презентацій за лічені хвилини. Розроблене спеціально для бізнесу та для бездоганної інтеграції з вашим поточним робочим п...
Curated
curated.co
Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.
Magic Studio
magicstudio.com
Photobooth використовує ваші власні фотографії, щоб підготувати спеціальну модель штучного інтелекту, яка представляє вашу зовнішність, а потім може створити ваші знімки голови та зображення профілю в різних стилях, змодельованих штучним інтелектом. Якість Profile Pictures Photo Booth безпосередньо ...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — це простий у користуванні інструмент для створення анімаційних відео, який можна перетягувати за допомогою функції перетягування для початківців і професіоналів, який підходить для будь-якої галузі та будь-якої посади. Створюйте анімаційні відео професійної якості, які захоплюють і нав...
PixCap
pixcap.com
Pixcap — це веб-дизайн-платформа, призначена для брендів, стартапів і креативних агентств будь-якого розміру, що дозволяє їм швидко створювати ефектний 3D-дизайн брендингу. Інтеграція 3D-елементів у брендинг, рекламу, презентації продуктів і вміст соціальних мереж виявилася значно більш захоплюючою,...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — це технологічна компанія, яка займається розробкою простого у використанні, але потужного програмного забезпечення, зокрема програми для створення анімації, створення анімації для дошок, створення анімації персонажів і створення бізнес-відео. Програмування не потрібне, кожен може вик...