Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RendaloMaq» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Орендуйте, купуйте або продавайте техніку з RendaloMaq. Отримайте цінову пропозицію онлайн і розпочніть свій проект сьогодні. RendaloMaq полегшує підрядникам оренду будівельного обладнання в Латинській Америці, замінюючи трудомістку роботу з управління бюджетами, доставкою та платежами між багатьма постачальниками на єдине рішення.

Вебсайт: rendalomaq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RendaloMaq». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.