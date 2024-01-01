Простіший спосіб створення прототипу, тестування та створення програмного забезпечення автомобіля! RemotiveLabs зменшує складність у розробці автомобільного програмного забезпечення, полегшує абстракцію апаратного забезпечення та пропонує більш гнучке середовище порівняно зі старими інструментами з мовами, що залежать від домену, і заблокованими процесами. - Використовуйте обрану мову програмування, напр. Python, Rust, C++, читання та запис даних сигналу транспортного засобу через gRPC API. Використовуйте сценарії LUA, щоб трансформувати (перейменовувати, відображати, об’єднувати або синтезувати) сигнали, що випромінюються на власній частоті. - Створення рівня абстракції для AAOS, ProtoPie, Unity тощо в очікуваному форматі (наприклад, COVESA VSS, властивості автомобіля AAOS). - Ми підтримуємо загальні мережеві протоколи транспортних засобів, такі як CAN, FlexRay, LIN і Automotive Ethernet, які підтримуються .dbc, .xml (fibex), .ldf і .arxml. Доступна підтримка захисту E2E. - Перемикайтеся вліво та створюйте власну доступну та віддалено доступну тестову установку/стенд, що працює на обраному апаратному забезпеченні (Nvidia Drive, Host Mobility, будь-який Docker/Linux, Raspberry Pi тощо). У нас є кілька доступних API для підключення до популярних тестових фреймворків, включаючи Jenkins, GitLab тощо. Легко створюйте тестові приклади, запускайте діагностику та флешуйте ECU. RemotiveLabs робить CI та автоматизоване тестування легшим, ніж будь-коли. Додатковий комп’ютер не потрібен, для підключення використовуйте ноутбук із обраною вами операційною системою. Доступна безкоштовна демонстрація – вхід не потрібен: Експериментуйте із сигналами з нашого демонстраційного циклу приводу одразу: https://demo.remotivelabs.com/ – Переглядайте та відтворюйте сигнали (веб-клієнт/довідкова бібліотека) – Працюйте з сигналами та перетворюйте їх на Android властивості / VSS - Застосуйте свій власний код. Продукти на платформі RemotiveLabs: - RemotiveBroker: швейцарський армійський ніж для розробників програмного забезпечення, використовуйте як програмне забезпечення ECU, реєстратор даних, проміжне програмне забезпечення для гнучкого створення прототипів і засіб тестування. Брокерська ліцензія на апаратне забезпечення 2500 євро на рік (працює на апаратному забезпеченні за вашим вибором, наприклад, Rasberry Pi або будь-якому апаратному забезпеченні на базі Linux/Docker – довідкові комплекти доступні тут: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: віртуальне середовище RemotiveBroker для відтворення, перетворення та потокової передачі сигналів. Безперебійна та проста співпраця без торкання апаратного забезпечення. Хмарне відтворення-пакет 900 євро / рік.

Вебсайт: remotivelabs.com

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