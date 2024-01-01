Альтернативи - Remote Social
MightyText
mightytext.net
Текст з комп'ютера. СМС з комп'ютера. iMessage для Android. Android смс з комп'ютера.
HackMD
hackmd.io
Найкращий спосіб писати та ділитися своїми знаннями в розмітці.
Abstract
abstract.com
Забезпечте керування версіями та співпрацю на основі git для вашої команди дизайнерів. Централізуйте дизайнерські рішення, відгуки та файли. Інтегрується зі Sketch і Adobe XD.
Zeplin
zeplin.io
Об’єднаний простір для команд продуктів. Передача дизайну та посібників із стилів із точними характеристиками, ресурсами, фрагментами коду — автоматично.
Monica
monicahq.com
Моніка дозволяє згадати все про ваших близьких.
Super
super.so
Все, що вам потрібно для створення швидких, функціональних веб-сайтів за допомогою Notion. Користувацькі домени, теми, захист паролем тощо — код не потрібен.
Team-GPT
team-gpt.com
Інтуїтивно зрозумілий чат GPT для всієї вашої компанії Team-GPT гарантує впровадження ChatGPT для команд від 2 до 2000 людей. Упорядковуйте знання, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі.
Sympli
sympli.io
Передача дизайну, реалізація та співпраця для команд веб- та мобільних продуктів. Sympli працює з Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio та Xcode.
Charli AI
charli.ai
Невпорядковані файли, документи та електронні таблиці сповільнюють вашу роботу? Додаток Charli на основі штучного інтелекту організовує ваше цифрове життя за лічені хвилини. Зареєструйтеся безкоштовно сьогодні!
SessionLab
sessionlab.com
Від ідей до повних планів. Залишайтеся зосередженими та творчими з SessionLab. Найгнучкіший інструмент планування сеансів із бібліотекою полегшення – спробуйте зараз!
Markup.io
markup.io
Markup.io: найпростіший спосіб залишити відгук про цифровий контент - Markup.io
Additor
additor.io
Залишайтеся в курсі під час розповсюдження! Additor допомагає вашій команді асинхронно співпрацювати без конфліктів на основі єдиного живого джерела істини. Ви можете впорядковувати та ділитися різними типами вмісту, а також чітко надолужувати контекст за допомогою відстеження змін і версій.
Bubbles
usebubbles.com
Виключіть 38% зустрічей за допомогою швидкого перегляду відео вперед-назад і розумних нагадувань. Діліться чітким відгуком за допомогою анотацій запису екрана на основі часу.
Ayanza
ayanza.com
Intelligent Collaboration Suite Складні часи вимагають інновацій у продуктивності команди Приведіть команду в рух і легко досягайте цілей. Будьте під керівництвом Аянзи в процесі.
Pointagram
pointagram.com
Pointagram — інструмент гейміфікації, який підвищує мотивацію та командні досягнення. Зберігайте свою команду цілеспрямованою та святкуйте чудові результати разом.
Balloon
balloon.app
Платформа, що підтримується дослідженнями, яка відкриває ідеї та відгуки, усуваючи групове мислення та посилюючи голоси. Скоротити час зустрічі на 70%.
Echofin
echofin.com
Echofin — це орієнтована на чат платформа управління спільнотою для фінансових команд. Вони пропонують автоматизоване керування підписками, інтегрований білінг, інформаційну панель із показниками бізнес-аналітики та необмежену кількість користувачів/чатів/історію. Echofin також надає інтегроване ріш...
Sendwin
send.win
Sendwin — це інструмент продуктивності, розроблений для платформи з декількома обліковими записами з одного браузера. Керуйте кількома обліковими записами на своєму улюбленому веб-сайті з одного браузера. Увійдіть у кілька облікових записів на одному сайті одночасно.
Rolepass
rolepass.io
Rolepass — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам передавати обов’язки та відповідальність іншим членам команди щоразу, коли члени команди відходять. Rolepass спрямований на безперебійну передачу знань між членами команди, а також на зменшення стресу та занепокоєння команди, коли колеги відс...
LiveDataset
livedataset.com
LiveDataset від Krescendo — це конфігурована платформа керування даними для створення спеціальних онлайн-додатків для ефективних бізнес-процесів. Замініть застарілі системи або системи на основі електронних таблиць. Спростіть збір інформації. Створюйте високоякісні, надійні бізнес-процеси, від невел...
HabitStack
habitstack.com
Програмне забезпечення для досягнення мети для зайнятих лідерів. HabitStack допоможе вам: - Ставте чіткі цілі - Приведіть свої завдання до цих цілей - Домагайтеся прогресу щотижня. Візьміть на озброєння незвичайні звички, якими користуються ефективні лідери, щоб просувати важливі цілі, навіть якщ...
Conferfly
conferfly.com
Програмне забезпечення Web App для ваших конференц-залів, яке працює з календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly заощадить час, гроші та зробить ваші зустрічі більш продуктивними. для отримання додаткової інформації дивіться https://conferfly.com
Brandmoxe
brandmoxe.com
Універсальне програмне забезпечення для бізнес-планування та розробки стартапів, яке допомагає перетворити чудові ідеї на успішний бізнес
Suggestion Ox
suggestionox.com
Suggestion Ox — це безпечна, надійна, 100% анонімна платформа, яка дає вашим співробітникам свободу ділитися запитаннями, висловлювати занепокоєння та повідомляти про проблеми зі свого повністю безпечного та приватного цифрового куточка. Ведіть анонімні двосторонні розмови, щоб краще зрозуміти їхні ...
Skreenbe
skreenbe.com
Skreenbe пропонує програмне забезпечення для віртуальних засідань правління, щоб покращити структуру ваших засідань. Skreenbe призначений для всіх, хто проводить онлайн-зустрічі та хоче додати більше організації, взаємодії та ефективності до своїх повсякденних ділових процедур. Забудьте про універса...
Pandos
pandos.io
Pandos — це універсальна платформа для спільного навчання та розвитку для вищих навчальних закладів і компаній, яка підтримує фундаментальні функції співпраці за допомогою нового підходу, наприклад формування команди, керування завданнями та взаємне оцінювання. Платформа автоматично генерує профіль ...
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard — це онлайн-програмне забезпечення для створення розкадровок, яке дозволяє швидко й легко створювати розкадровки та обмінюватися ними. MakeStoryboard має вбудовану програму та кілька корисних інструментів для швидкого створення розкадровок. Якщо ви творець, відеомейкер, сценарист, кон...
EverAfter
everafter.ai
Інтерфейс клієнта B2B від EverAfter — це єдиний дім, який необхідний вашим клієнтам, щоб не переставати розгортати ваш продукт у своїй організації
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst надає простори для онлайн-співпраці, які виглядають і нагадують звичне робоче середовище, що робить онлайн-співпрацю легкою, легкою та швидкою. Deskfirst усуває технічні прогалини, простий в управлінні та підвищує взаємодію завдяки потужним функціям брендингу.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — це розширення для SharePoint, яке містить бібліотеку спеціально створених веб-частин і готових до використання інструментів. Це спрощує процес розробки цифрових робочих місць, заощаджуючи час користувачів, усуваючи необхідність у складному кодуванні та тривалих процесах розробки. Розр...