Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Remezcla» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Remezcla — це ваше джерело нової латиноамериканської музики, культури та розваг. Починаючи як масовий проект серед письменників і творчих людей, які поділяли спільну точку зору, Remezcla охоплює багато чудових, маловідомих історій про нову латинську музику, культуру та події. Ми прагнемо бути прогресивним медіа-брендом, який розміщує нову латинську культуру на карті.

Вебсайт: remezcla.com

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