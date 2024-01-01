ReLogo AI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який в основному використовується для розробки логотипів. Він забезпечує унікальний підхід до брендингу, дозволяючи користувачам трансформувати свій логотип у численні унікальні стилі. Він виходить за межі традиційного тематичного підходу до одного стилю та розширює можливості для представлення бренду. Цей інструмент не тільки зосереджений на зміні логотипу, але також використовується як інструмент штучного інтелекту для візуалізації дизайну інтер’єру. Користувачі можуть завантажити зображення проекту дизайну інтер’єру, а потім отримати фотореалістичні візуалізації в безлічі різних стилів дизайну за короткий проміжок часу. Інструмент має переконливу здатність акумулювати креативність і технології, роблячи процес відтворення логотипу та дизайну простим і ефективним. Він простий у використанні, вимагає лише підтвердження електронною поштою або входу за допомогою Google. Інструмент також підтримує широкий набір стилів від «Міської енергії» до «Стародавніх руїн», що робить його універсальним для різноманітних проектних вимог.

Вебсайт: relogoai.com

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