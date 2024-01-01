Альтернативи - Rehmann
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.
Bench Accounting
bench.co
Bench — найбільша в Америці професійна бухгалтерська служба для малого бізнесу. Почніть безкоштовну пробну версію сьогодні, і ми проведемо ваш бухгалтерський облік протягом одного місяця.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Pilot
pilot.com
Зосередьтеся на своєму бізнесі, знаючи, що наші досвідчені бухгалтери за допомогою програмного забезпечення піклуються про ваші книги.
Zeni
zeni.ai
Фінансова команда для стартапів на основі штучного інтелекту. Розблокуйте фінансову інформацію в режимі реального часу та фінансову команду з повним набором послуг за допомогою інтелектуальних послуг бухгалтерії, бухгалтерії та фінансового директора Zeni.
Crowe
crowe.com
Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
ProjectionHub
projectionhub.com
Інструмент фінансового прогнозування, який забезпечує індивідуальну оцінку доходу за допомогою аналізу продажів.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша плат...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.
Collective
collective.com
Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послу...
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal допомагає командам використовувати дані для збільшення прибутку. По-перше, ми працюємо з вашою командою, щоб виокремити ваш ідеальний профіль клієнта та розробити список перспективних потенційних клієнтів із високим потенціалом. Далі ми постійно надаємо вашій команді цільових покупців. На...
LBMC
lbmc.com
LBMC – це фірма, що надає професійні послуги, яка пропонує консультаційні послуги з бухгалтерського обліку та фінансів, людських ресурсів, технологій, ризиків та інформаційної безпеки, а також консультаційні послуги з питань майнового стану як для компаній, так і для людей із високим чистим капітало...
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation є провідним постачальником програмного забезпечення для оренди та позики обладнання, налаштування програмного забезпечення та консультаційних послуг для індустрії фінансування обладнання.
American Century Investments
americancentury.com
Щодня ви інвестуєте в те, щоб зробити світ кращим для себе, своєї родини та громади. Індивідуально ви робите значущі зміни. Разом ми можемо стати потужною силою добра.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, макс...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво,...