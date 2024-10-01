Альтернативи - Reflektive
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Zoho People
zoho.com
Створений для побудови щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, поки ви піклуєтесь про своїх працівників. Від найму, управління на борту та відвідуваності до відстеження часу та оцінок, ми все це охоплювали.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape — це візуальне програмне забезпечення для встановлення цілей, яке допомагає командам і окремим особам установлювати, керувати та досягати цілей. Поділіться цілями ✓ Керуйте завданнями ✓ Відстежуйте прогрес ✓
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Sage HR
sage.hr
Відзначена нагородами HR-технологічна компанія, яка надає клієнтам по всьому світу управління відвідуваністю, продуктивністю та підбором персоналу. Безкоштовна 14-денна пробна версія! Легке налаштування! Скасуйте будь-коли!
15Five
15five.com
Стратегічна платформа управління ефективністю 15Five спонукає до дій і впливу, допомагаючи бізнесу та його співробітникам процвітати. Поєднуючи генеративний штучний інтелект, спеціальну аналітику та принципи, орієнтовані на людину, керівники відділу кадрів можуть прискорити залучення, ефективність і...
Profit.co
profit.co
Програмне забезпечення OKR від Profit.co допомагає вашій організації виконувати ваші стратегії, використовуючи орієнтований на OKR підхід. Profit.co дозволяє виконувати ітерації швидше за допомогою циклу «План-Виконання-Залучення-Навчання» щокварталу. Ви можете планувати та узгоджувати OKR на початк...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe пропонує прості інструменти для залучення, визнання та управління продуктивністю. Це дає змогу керівникам відділу кадрів об’єднатися зі своїми керівниками, щоб швидко перетворити відгуки на конкретні дії, створити культуру значущого визнання та забезпечити постійне управління про...
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR...
Small Improvements
small-improvements.com
Small Improvements — це гнучкий набір інструментів для управління продуктивністю, який допомагає співробітникам у понад 700 компаніях розвиватися та досягати успіху. Він має широкі можливості конфігурації – ви можете змінювати та комбінувати будівельні блоки відповідно до потреб вашої організації, а...
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire — це потужна програмна платформа, яка використовує передовий штучний інтелект для оптимізації корпоративної стратегії, покращення співпраці між співробітниками та підвищення продуктивності. За допомогою Inspire AI співробітники створюють SMART-цілі та OKR у динамічному робочому просторі, що ...
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHo...