Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Refind» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Refind сканує весь Інтернет і вибирає те, що робить вас розумнішим. Заглиблюйтеся там, де ви хочете розширити свої знання. І будьте в курсі того, що для вас важливо, за допомогою 10 персональних виборів щодня.

Вебсайт: refind.com

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