Redpanda Cloud

Redpanda Cloud

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Вебсайт: redpanda.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Redpanda is a powerful, yet simple, and cost-efficient streaming data platform that is compatible with Kafka® APIs while eliminating Kafka complexity.

Вебсайт: redpanda.com

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