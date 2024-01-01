Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Redpanda Cloud» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Redpanda is a powerful, yet simple, and cost-efficient streaming data platform that is compatible with Kafka® APIs while eliminating Kafka complexity.

Вебсайт: redpanda.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Redpanda Cloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.