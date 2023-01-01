WebCatalog
RedJade

RedJade

redjade.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RedJade» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Передове сенсорне програмне забезпечення RedJade — це програмне забезпечення для сенсорного аналізу SaaS, яким можна керувати на будь-якому інтернет-пристрої.

Вебсайт: redjade.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RedJade». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Outscraper

Outscraper

outscraper.com

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

TrialLine

TrialLine

trialline.net

Recruiteze

Recruiteze

recruiteze.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

ContentGeni

ContentGeni

contentgeni.com

Rare Holidays

Rare Holidays

rareholidays.com

Science

Science

science.org

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DL News

DL News

dlnews.com

Modern Farmer

Modern Farmer

modernfarmer.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності