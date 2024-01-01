RedBrick AI

RedBrick AI

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Вебсайт: redbrickai.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Провідна платформа анотації радіологічних даних. Лідери в галузі штучного інтелекту в радіології використовують штучний інтелект RedBrick, щоб генерувати реальні дані на 60% швидше.

Вебсайт: redbrickai.com

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