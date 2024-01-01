Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Redbird» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Redbird — це корпоративна аналітична платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє будь-кому в організації легко автоматизувати й уніфікувати свою аналітичну роботу за лічені хвилини без написання коду. Redbird з’єднується з усіма джерелами даних організації та прискорює аналітичну роботу щодо підготовки даних, суперечок, аналізу, звітності та дослідження даних.

Вебсайт: redbird.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Redbird». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.