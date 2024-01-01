Redbird

Redbird

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Вебсайт: redbird.io

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Redbird — це корпоративна аналітична платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє будь-кому в організації легко автоматизувати й уніфікувати свою аналітичну роботу за лічені хвилини без написання коду. Redbird з’єднується з усіма джерелами даних організації та прискорює аналітичну роботу щодо підготовки даних, суперечок, аналізу, звітності та дослідження даних.

Вебсайт: redbird.io

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