Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Received» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Перша платформа B2B Billing & Revenue Management. Створено для фінансових команд B2B, які керують спеціальними контрактами та складними моделями ціноутворення, прагнуть оптимізувати свої процеси та підготуватися до зростання.

Вебсайт: received.ai

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