Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rebillia Platform» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Повністю настроюваний, гнучкий і масштабований механізм регулярних замовлень і підписок на рівні підприємства, який підходить для будь-якого бізнесу. Rebillia надає інструменти, необхідні для створення унікальної моделі підписки та безперебійного процесу реєстрації для клієнтів, зокрема: - Повністю вбудоване оформлення замовлення - Повністю настроювані моделі підписки через наш білінговий конструктор - Потужна система сповіщень - Глобальні конфігурації платежів - Кілька каналів продажів, усіма якими можна керувати з єдина платформа.

Вебсайт: rebillia.com

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