У Rebel News ми розповідаємо іншу сторону історії. Ми дотримуємося фактів, куди б вони не вели, навіть якщо це суперечить офіційній розповіді істеблішменту. ми безстрашно беремо на себе ту «Медіа-партію». Ми розповідаємо все так, як воно є, і розглядаємо світ з іншої точки зору - таку сторону історії, яку ви не побачите ніде більше.

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