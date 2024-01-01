Really Simple SSL

Really Simple SSL

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Вебсайт: really-simple-ssl.com

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Really Simple SSL — це плагін WordPress, призначений для спрощення процесу захисту та перенесення веб-сайтів WordPress на HTTPS. Він надає просте рішення для власників веб-сайтів, щоб увімкнути шифрування SSL (Secure Sockets Layer) на своїх веб-сайтах, забезпечуючи безпечне з’єднання та покращений захист для відвідувачів. Really Simple SSL — це важливий інструмент для власників веб-сайтів WordPress, які хочуть підвищити безпеку та захистити конфіденційність відвідувачів шляхом легкого й ефективного впровадження шифрування SSL на своїх веб-сайтах.

Вебсайт: really-simple-ssl.com

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