Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Really Simple SSL» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Really Simple SSL — це плагін WordPress, призначений для спрощення процесу захисту та перенесення веб-сайтів WordPress на HTTPS. Він надає просте рішення для власників веб-сайтів, щоб увімкнути шифрування SSL (Secure Sockets Layer) на своїх веб-сайтах, забезпечуючи безпечне з’єднання та покращений захист для відвідувачів. Really Simple SSL — це важливий інструмент для власників веб-сайтів WordPress, які хочуть підвищити безпеку та захистити конфіденційність відвідувачів шляхом легкого й ефективного впровадження шифрування SSL на своїх веб-сайтах.

Вебсайт: really-simple-ssl.com

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