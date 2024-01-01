Readyplanet

Readyplanet

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Вебсайт: readyplanet.com

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Readyplanet, заснована в 2000 році, є провідною компанією цифрового маркетингу в Південно-Східній Азії. Ми є одним із найбільших постачальників веб-сайтів у Таїланді, який наразі обслуговує понад 15 000 веб-сайтів. Наразі Readyplanet шукає досвідченого старшого системного адміністратора (Linux), щоб приєднатися до нашої команди системної інженерії. У цьому надзвичайно динамічному середовищі старший системний адміністратор виконуватиме адміністративні завдання, включаючи, але не обмежуючись, створення сценаріїв, конфігурацію, безпеку та усунення несправностей. Наше середовище працює переважно на Linux (CentOS). Кандидат повинен уміти працювати як частина команди, а також бути здатним сприймати концепції чи проблеми та самостійно працювати над вирішенням. Сильні аналітичні навички та навички вирішення проблем і вміння ефективно спілкуватися дуже важливі для посади.

Вебсайт: readyplanet.com

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