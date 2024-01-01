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Офіційний сайт Reseau des Sports (RDS), спортивний телеканал Квебеку транслює спортивні події та новини зі світу спорту 24 години на добу. Завітайте в їхній блог і дізнайтеся більше про останні новини, думки, результати, відео, подкасти, прямі трансляції та інше, пов’язане зі спортом.

Вебсайт: rds.ca

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