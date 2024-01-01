Rayst Gradients — це інструмент на основі штучного інтелекту, який створює різноманітні красиві градієнти. Колекція містить градієнти, які можна використовувати як у комерційних, так і в некомерційних цілях без необхідності отримання дозволу. Однак згадується, що атрибуцію слід оцінити. Інструмент надає завантажувані градієнти та дозволяє користувачам використовувати їх відповідно до своїх творчих потреб. Ця колекція, створена за допомогою штучного інтелекту, може запропонувати користувачам унікальний набір варіантів градієнтів для підвищення естетичної привабливості їхніх проектів. Градієнти можна використовувати в різних програмах, включаючи, але не обмежуючись, графічний дизайн, веб-дизайн і цифрове мистецтво. Платформа, на якій доступний цей інструмент, також надає користувачам кілька соціальних платформ для взаємодії або запитів про пропозиції організації. Користувачі можуть зв’язатися зі службою через свої облікові записи Twitter або Github або приєднатися до свого сервера Discord для отримання додаткової інформації.

Вебсайт: gradients.ray.st

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