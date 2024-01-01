Raw Shorts — це складне програмне забезпечення для створення відео за допомогою штучного інтелекту. Цей онлайн-інструмент дозволяє користувачам перетворювати текст на анімацію та стилізоване відео. Послуги Raw Shorts включають перетворення електронних таблиць, блогів і статей у відеоконтент, а його можливості варіюються від створення пояснювальних відео та анімацій до рекламних відео для Інтернету та соціальних мереж, а також анімації на дошці та анімованих публікацій у соціальних мережах. Штучний інтелект, інтегрований у Raw Shorts, спрощує процес створення відео. По-перше, це досягається шляхом сканування та аналізу завантаженого сценарію, щоб визначити основні концепції для створення розкадровки. Після цього штучний інтелект знаходить пов’язані медіа-ресурси та вирівнює їх на шкалі часу відповідно до сценарію, а потім генерує голосову розповідь. Raw Shorts також надає зручну для користувача програму для створення відео за допомогою перетягування, яка дозволяє користувачам вручну налаштовувати свої чернетки відео, згенеровані ШІ. Крім того, на платформі розміщено безкоштовну медіа-бібліотеку, до якої користувачі можуть отримати доступ, щоб збагатити свій відеовміст. Нарешті, ця платформа пропонує користувачам різноманітні навчальні ресурси, такі як блоги про відеомаркетинг і просування, а також оперативну підтримку клієнтів.

Вебсайт: rawshorts.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Raw Shorts». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.