Raven

Raven

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Вебсайт: raven.dev

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Raven» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Оптимізуйте транзакційні повідомлення. Raven — це центральна платформа для організації та відстеження транзакційних повідомлень вашого продукту в кількох каналах, таких як електронна пошта, SMS, Push, WhatsApp тощо.

Вебсайт: raven.dev

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