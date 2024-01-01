Raptor Maps

Цифрова основа для більш масштабованої та стійкої сонячної промисловості. Аналітика та інструменти з підтримкою ГІС для мінімізації часу простою, підвищення продуктивності системи та запобігання втраті доходу. Одних хороших даних недостатньо. Від будівництва до завершення життєвого циклу ми є вашим довгостроковим партнером для управління, експлуатації та масштабування вашого портфеля сонячних батарей. Відшкодувати втрачений дохід через неефективність. Приймайте рішення на основі даних, щоб оптимізувати весь свій портфель PV. Розгорніть вдосконалену робототехніку для автоматизації збору даних і підвищення маржі.

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