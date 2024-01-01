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Raplyrics — це інструмент на основі штучного інтелекту для створення реп-музики. Інструмент використовує алгоритми штучного інтелекту для створення унікальних реп-лірик у стилі улюбленого виконавця.
Користувачі можуть ввести кілька слів у запропоновану підказку, і інструмент створить реп-панчлайн на основі наданих слів. Крім того, користувачі можуть знайти справжні історії про культуру реп-музики та її вплив на суспільство в розділі блогу веб-сайту.
Вони також можуть дізнатися про залаштунки механізму та API RapLyrics ML. Інструмент із відкритим вихідним кодом, доступний на GitHub і Medium, і має сторінку політики, на якій викладено його умови.
Raplyrics — це потужний інструмент для створення реп-музики, яка дає користувачам можливість створювати власні унікальні тексти в стилях своїх улюблених виконавців.
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