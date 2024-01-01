Connexun – це інноваційний технологічний стартап, що базується в Мілані, Італія. Його було засновано, щоб полегшити культурну інтеграцію, зменшити інформаційні бар’єри та сприяти інтернаціоналізації. Сьогодні Connexun — це новинна система штучного інтелекту з тривалим досвідом і ноу-хау, яка просуває API аналізу вмісту та тексту, а також запатентовані технології для розробників, стартапів, компаній і, зрештою, також споживачів. Це дозволяє своїм клієнтам отримувати в режимі реального часу багатомовні заголовки, статті та динамічні підсумки, отримані з тисяч надійних онлайнових новин. Він обслуговує своїх клієнтів за допомогою власних технологій сканування тексту та класифікації. Connexun також розробила B.I.R.B.AL., свій механізм штучного інтелекту, який використовується для роботи його мобільного додатка, щоб надавати новини та інформацію в реальному часі цифровим космополітам. Ми продовжуємо розширювати інтелектуальні інструменти, які використовують потужність машинного навчання та обробки природної мови для аналізу великих наборів даних агрегованого вмісту. Перегляньте наш нещодавно випущений "API новин". Він повертає теперішній та історичний вміст і інформацію з надійних джерел по всьому світу. Наш веб-сканер дає змогу нашим користувачам першими знаходити новини та найрелевантнішу інформацію. Забезпечте перегляд у режимі реального часу за допомогою нашого рішення або зберіть історичні структуровані дані про найактуальніші минулі історії та події. Безкоштовно перевірте наш API та не соромтеся зв’язатися з нами для отримання додаткової інформації.

Вебсайт: rapidapi.com

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