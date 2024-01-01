Альтернативи - Randoli
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Azure DevOps
azure.com
Плануйте розумніше, краще співпрацюйте та надсилайте швидше за допомогою служб Azure DevOps Services, раніше відомих як Visual Studio Team Services. Отримайте гнучкі інструменти, CI/CD тощо.
CircleCI
circleci.com
Отримайте найкращу безперервну інтеграцію та платформу доставки для Linux, macOS і Android, у хмарі або самостійно.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Jenkins
jenkins.io
Провідний сервер автоматизації з відкритим кодом Jenkins надає сотні плагінів для підтримки створення, розгортання та автоматизації будь-якого проекту.
Bitrise
bitrise.io
Безперервна інтеграція та доставка, розроблені для мобільних пристроїв: автоматизуйте збірки, тестування та розгортання iOS і Android від вашої першої інсталяції до мільйонної.
Buddy
buddy.works
Отримайте найпотужнішу та просту в налаштуванні платформу безперервної інтеграції та доставки.
Gearset
gearset.com
Повне рішення Salesforce DevOps. Єдина платформа, яка вам потрібна для неперевершеного успішного розгортання, безперервної доставки, автоматизованого тестування та резервного копіювання.
mogenius
mogenius.com
Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
Cycleops
cycleops.io
Співпраця Dev і Ops на практиці Дозвольте своїм командам розробників автоматизувати розгортання коду, який вони пишуть щодня. Синергію гнучких методологій і підвищення продуктивності ще ніколи не було так легко інтегрувати у вашу організацію! Простий доступ до інструментів автоматизації через інтерф...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. G...
Appcircle
appcircle.io
Appcircle — це мобільний інструмент ci/cd, який спрощує розробку мобільних додатків за допомогою платформи, яка автоматизує створення, тестування та розгортання. Наш інструмент підтримує популярні фреймворки, від React Native до Objective-C/Swift, і інтегрується зі сторонніми службами, такими як Fir...
ActiveState
activestate.com
Автоматично створюйте середовища виконання Python, Perl і Tcl для Windows, Linux і Mac або завантажте один із наших популярних попередньо зібраних дистрибутивів ActivePython, ActivePerl або ActiveTcl. ActiveState більше 20 років створює інноваційні інструменти для розробників, включаючи наші популяр...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — це платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка діє як єдине джерело правди для програмного забезпечення всюди. Ми допомагаємо організаціям надійно керувати залежностями, розгортанням і розповсюдженням стека програмного забезпечення в одному централізованому місці, забезпеч...
Flosum
flosum.com
Справді повне рішення: Flosum — це повне наскрізне рішення Native DevOps, яке обслуговує повний життєвий цикл розробки, включаючи об’єднання компонентів, контроль версій, безперервне розгортання, статичний аналіз коду, керування історіями користувача та регресійне тестування. Що робить Flosum іншим?...
Qovery
qovery.com
Qovery — це внутрішня платформа для розробників, яка зменшує шум для розробників із прокладеним шляхом до виробництва. Тестування, ефемерні середовища та спонукання до дій для покращення програмного забезпечення.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — це найшвидша платформа безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) на ринку, яка підтримує найкращі у світі команди інженерів. Наша мета — зробити методи CI/CD більш доступними для розробників, забезпечити чудову взаємодію з користувачами та ставитися до наших клієнтів так, як ми б хотіл...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — це найшвидший спосіб створити хмарну інфраструктуру та керувати нею. Внутрішня платформа розробника Gravity дозволяє групам інженерів запускати програмне забезпечення у вашій хмарі з автоматизацією без програмного коду та огорожами за знижених витрат на хмару
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — це CI/CD нового покоління для сучасних програм. Ми допомагаємо вам автоматизувати від коду до хмари за допомогою блискавичних збірок і розгортань Canary і Blue/Green GitOps. Команди DevOps із GoodRx, Monday.com, Deloitte тощо покладаються на Codefresh для створення та розгортання свого п...
CloudBees
cloudbees.com
Повна платформа DevOps. CloudBees дає змогу вашим командам із постачання програмного забезпечення трансформувати ваш бізнес. Платформа CloudBees об’єднує команди розробки, операцій, ІТ, безпеки та бізнесу, щоб: Швидко створювати за допомогою масштабованих повторюваних робочих процесів. Постійно покр...
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та об...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення....
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Zeet
zeet.co
Хмарний компаньйон для Kubernetes і Terraform. Платформа CI/CD і розгортання, яка допомагає керувати хмарою: - Перейдіть у багатохмарний режим у своїх AWS, Linode, CoreWeave, GCP тощо - Відстежуйте зміни, які вносяться до ваших послуг і ким - Отримуйте сповіщення про збої в кластері - Створюйте сер...
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма па...