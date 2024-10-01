Альтернативи - Raindrop.io

Pocket

getpocket.com

Pocket, раніше відомий як Read It Later, — це програма та веб-служба для керування списком для читання статей і відео з Інтернету. Програма, випущена в 2007 році, спочатку була призначена лише для настільних і портативних комп’ютерів, а тепер доступна для macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone,...