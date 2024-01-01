Альтернативи - Railsr
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
Modulr
modulrfinance.com
Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.
Finix
finix.com
Платежі створені відповідно до вашого бізнесу. Створіть безперебійний спосіб оплати, який сприяє залученню клієнтів, використовуючи наше комплексне рішення. Інтеграція з надійними, інтуїтивно зрозумілими API та зручними готовими функціями. Керуйте платіжними операціями за допомогою інструментів для...
Synctera
synctera.com
Ми усуваємо розрив між громадськими банками та фінансовими технічними компаніями. Надаючи вам швидкі, безпечні та масштабовані партнерські банківські рішення, ми усуваємо складність інтеграції та будуємо мости. Ми тут, щоб супроводжувати всі сторони через процес адаптації та далі, створюючи транзакц...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які швидко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити свій тягар відповідності або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що вони не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній б...