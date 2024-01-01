Railsr

Railsr

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Вебсайт: railsr.com

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Споживачі хочуть повного занурення та простого досвіду, і очікують, що бренди запропонують найкращі, найбільш персоналізовані та характерні кампанії залучення. Railsr пристрасно прагне дати брендам можливість створювати відповідний фінансовий досвід для залучення клієнтів і лояльності. Він вважає, що вбудована фінансова економіка є принципово іншим способом створення відносин між компаніями та споживачами. Railsr створив унікальну категорію в галузі фінансових послуг: досвід вбудованих фінансів. Він розробив це, щоб дозволити своїм клієнтам допомагати фінансовим споживачам, забезпечувати більшу включеність і свободу. Railsr є піонером нового погляду на те, як фінансові послуги можуть розширити можливості та звільнити. Він пропонує брендам новий підхід до використання потужності вбудованого фінансування через недорогу платформу «під ключ». Він реалізує вбудовані фінанси в цифрову подорож бренду, розроблену як вертикально інтегровану фінансову екосистему, починаючи з центрального банку або платіжної схеми (наприклад, Visa) і закінчуючи повністю вбудованим цифровим досвідом. Відвідайте railsr.com і дізнайтеся, як ми можемо вам допомогти, або зв’яжіться з нами через нашу форму: www.railsr.com/start-your-experience
Категорії:
Finance
Вбудоване програмне забезпечення для платежів

Вебсайт: railsr.com

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Альтернативи

Stripe

Stripe

stripe.com

WePay

WePay

wepay.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Adyen

Adyen

adyen.com

Finix

Finix

finix.com

Synctera

Synctera

synctera.com

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Spreedly

Spreedly

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