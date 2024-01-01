Споживачі хочуть повного занурення та простого досвіду, і очікують, що бренди запропонують найкращі, найбільш персоналізовані та характерні кампанії залучення. Railsr пристрасно прагне дати брендам можливість створювати відповідний фінансовий досвід для залучення клієнтів і лояльності. Він вважає, що вбудована фінансова економіка є принципово іншим способом створення відносин між компаніями та споживачами. Railsr створив унікальну категорію в галузі фінансових послуг: досвід вбудованих фінансів. Він розробив це, щоб дозволити своїм клієнтам допомагати фінансовим споживачам, забезпечувати більшу включеність і свободу. Railsr є піонером нового погляду на те, як фінансові послуги можуть розширити можливості та звільнити. Він пропонує брендам новий підхід до використання потужності вбудованого фінансування через недорогу платформу «під ключ». Він реалізує вбудовані фінанси в цифрову подорож бренду, розроблену як вертикально інтегровану фінансову екосистему, починаючи з центрального банку або платіжної схеми (наприклад, Visa) і закінчуючи повністю вбудованим цифровим досвідом. Відвідайте railsr.com і дізнайтеся, як ми можемо вам допомогти, або зв’яжіться з нами через нашу форму: www.railsr.com/start-your-experience

Вебсайт: railsr.com

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