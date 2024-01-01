Rafu Shimpo

Rafu Shimpo

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Вебсайт: rafu.com

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Підібрані, точні та релевантні історії, які дають змогу побачити спільноту Маленького Токіо з висоти пташиного польоту. Дізнайтеся про японську культуру, аніме, а також про спільноту та політику. Rafu Shimpo є провідною японською американською газетою країни з моменту її першої публікації, яка з гордістю обслуговує японську американську спільноту в центрі Лос-Анджелеса.

Вебсайт: rafu.com

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