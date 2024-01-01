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Rabbet привносить ефективність, точність і прозорість у складну галузь фінансування будівництва. Платформа використовує машинне навчання для аналізу документів і з’єднання інформації для зменшення адміністративного навантаження, перевіреної відповідності та швидшого прийняття рішень кредиторами та забудовниками нерухомості. Раніше Контракт Simply.

Вебсайт: rabbet.com

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