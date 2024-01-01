Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quriobot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Quriobot is a new way of asking your customers questions to gain crucial insights in their preferences while increasing engagement. We do not only provide you with cutting-edge conversational user interfaces, we analyze your existing data and jointly establish your requirements and overviews of insights which need to be delivered. We make sure you collect data which can immediately be used in daily operations. Your customers will appreciate our branded experience compared to all existing online forms out there.

Вебсайт: quriobot.com

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