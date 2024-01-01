Quriobot

Quriobot

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: quriobot.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Quriobot is a new way of asking your customers questions to gain crucial insights in their preferences while increasing engagement. We do not only provide you with cutting-edge conversational user interfaces, we analyze your existing data and jointly establish your requirements and overviews of insights which need to be delivered. We make sure you collect data which can immediately be used in daily operations. Your customers will appreciate our branded experience compared to all existing online forms out there.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: quriobot.com

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

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verizon.com

Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

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