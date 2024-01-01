Створення операційної системи для бізнесу в LATAM. QUIK створює операційну систему для бізнесу в Латинської Америки. З одного боку, користувачам доступний додаток QUIK Super App, де вони можуть замовляти їжу, бакалію та товари та отримувати їх протягом 30 хвилин, оплачуючи будь-якою валютою, яку вони хочуть, а логістикою займається команда QUIK. З іншого боку, підтримуючи бізнес за допомогою QUIK Pro, надаючи їм повний набір програмного забезпечення для керування бізнесом і онлайн-присутністю, з власним веб-сайтом, управлінням запасами, логістичними рішеннями, все в ідеальній синхронізації з додатком QUIK Super, збільшуючи продажі та клієнтів задоволення.

Вебсайт: quikpago.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QUIK». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.