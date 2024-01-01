Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QuickCEP» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
QuickCEP — це розмовна платформа на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям покращити залучення клієнтів і підтримку. Ключові особливості:
* Чат-боти на базі штучного інтелекту, які можуть обробляти до 98% запитів у службу підтримки клієнтів, збільшуючи рівень конверсії більш ніж на 30%.
* Можливості рекомендації продуктів, щоб запропонувати відповідні продукти на основі намірів клієнта.
* Автоматизоване вивчення бізнес-документів і посібників з продукту для надання точної інформації про продукт.
* Підтримка відстеження статусу замовлення та повернення/обміну.
* AI Email Copilot, який може складати відповіді, вивчати звички електронної пошти та з часом ставати ефективнішим.
QuickCEP пропонує інтеграцію з такими платформами, як Shopify, а чат-боти працюють на основі таких технологій, як ChatGPT. Компанія надає безкоштовну пробну версію та платні плани, позиціонуючи себе як комплексне бізнес-рішення, окрім чат-ботів штучного інтелекту, включаючи службу підтримки, дані клієнтів та інструменти автоматизації маркетингу.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QuickCEP». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.