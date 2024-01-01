QuickCEP — це розмовна платформа на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям покращити залучення клієнтів і підтримку. Ключові особливості: * Чат-боти на базі штучного інтелекту, які можуть обробляти до 98% запитів у службу підтримки клієнтів, збільшуючи рівень конверсії більш ніж на 30%. * Можливості рекомендації продуктів, щоб запропонувати відповідні продукти на основі намірів клієнта. * Автоматизоване вивчення бізнес-документів і посібників з продукту для надання точної інформації про продукт. * Підтримка відстеження статусу замовлення та повернення/обміну. * AI Email Copilot, який може складати відповіді, вивчати звички електронної пошти та з часом ставати ефективнішим. QuickCEP пропонує інтеграцію з такими платформами, як Shopify, а чат-боти працюють на основі таких технологій, як ChatGPT. Компанія надає безкоштовну пробну версію та платні плани, позиціонуючи себе як комплексне бізнес-рішення, окрім чат-ботів штучного інтелекту, включаючи службу підтримки, дані клієнтів та інструменти автоматизації маркетингу.

Вебсайт: quickcep.com

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