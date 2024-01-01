Альтернативи - QuickBooks Self-Employed

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

Deskera

Deskera

deskera.com

Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Програмне забезпечення ERP і CRM з відкритим вихідним кодом на основі веб-сайту для керування професійною діяльністю або діяльністю фундації (малого та середнього бізнесу, фрілансерів або великих компаній): пропозиції чи комерційні пропозиції, рахунки-фактури, продукти, контакти, порядок денний, зам...

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

Просте, але потужне хмарне програмне забезпечення Manufacturing ERP/MRP. Безпроблемне управління виробництвом, запасами, клієнтами, закупівлями, фінансами та командою.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl — це багатоканальна система управління роздрібною торгівлею, яка об’єднує ваші замовлення, запаси, фінанси, POS і CRM в одному місці.

Exact

Exact

exact.com

Рішення для планування проекту, яке допомагає підприємствам генерувати пропозиції, призначати завдання співробітникам, створювати рахунки-фактури та прогнозувати дохід.

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу — від цеху до верхнього поверху — для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...

Striven

Striven

striven.com

Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе, що потрібно для успіху вашої організації.

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезп...

Fulcrum

Fulcrum

fulcrumpro.com

Fulcrum — це програмне забезпечення для хмарного виробництва, яке з’єднує ваш цех із реальними даними, щоб швидше приймати кращі рішення.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де...

Marg ERP

Marg ERP

margcompusoft.com

Маючи понад 1 мільйон задоволених користувачів, понад 800 центрів продажу та підтримки, Marg ERP є справжнім лідером у спрощенні процесу адаптації GST. MARG ERP Ltd. має свій досвід у наданні ідеальних індивідуальних рішень для інвентаризації та бухгалтерського обліку для всіх компаній, щоб отримат...

Divalto

Divalto

divalto.com

Divalto Infinity — це повне та настроюване рішення, яке об’єднує в унікальному середовищі всі прикладні області та функції, необхідні для управління бізнесом. Divalto Infinity бере участь у всіх рівнях вашого бізнесу. Це зменшує витрати (наприклад, оптимізацію запасів, підготовку, планування) і заб...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...

KEBS

KEBS

kebs.ai

KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізу...

ERP Gold

ERP Gold

erp.gold

ERP Gold створено для вас і ваших процесів. Оптимізуйте всі свої процеси, включаючи бухгалтерський облік, виробництво, інвентаризацію, замовлення, електронну комерцію та доставку за допомогою гнучкої системи, розробленої для ваших операцій. Боретеся з відсутністю гнучкості та параметрів налаштуванн...

ACTouch Technologies

ACTouch Technologies

actouch.com

ACTouch Technologies є частиною індійської виробничої екосистеми. Ми розробили нашу ERP на основі проблем, виявлених у обробній промисловості. Ми хочемо бути номер один у хмарному виробничому ERP-програмному забезпеченні для ММСП в Азії. Наш продукт допомагає власникам бізнесу та підприємцям керува...

QAD

QAD

qad.com

QAD є провідним постачальником рішень для виробництва та ланцюга поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в неспокійному світі, де стикаються з перебоями в постачанні та коливаннями попиту, виробники та ланцюжки поставок повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати гн...

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext ...

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