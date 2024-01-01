QuickBlox є провідним постачальником API зв’язку в реальному часі та SDK, які дозволяють розробникам легко додавати функції чату, голосу та відео до своїх програм. Платформа пропонує повний набір інструментів і послуг, які допомагають компаніям і розробникам створювати високоякісні комунікаційні можливості в своїх програмах і на веб-сайтах. Деякі ключові моменти платформи QuickBlox включають: * Chat API та багатофункціональні SDK: QuickBlox надає кросплатформні SDK для iOS, Android, JavaScript, React Native і Flutter, а також надійний REST API. Це дозволяє розробникам швидко інтегрувати функції чату у свої програми. * Повністю настроювані рішення білих міток: QuickBlox пропонує настроювані набори інтерфейсу користувача та готове до використання рішення білих міток під назвою «Q-Consultation» для віртуальних консультацій і подібних випадків використання. * Хмара та спеціальна інфраструктура: розробники можуть вибрати розміщення своїх програм у хмарі QuickBlox або на власній виділеній локальній інфраструктурі, залежно від потреб бізнесу. * Багата документація та постійна підтримка: QuickBlox надає розширену документацію та підтримку розробників, щоб направляти користувачів через процес інтеграції та допомагати їм створювати потужні комунікаційні функції. * Безпека та відповідність: QuickBlox відповідає стандартам SOC2, HIPAA та GDPR, забезпечуючи безпечний і відповідний зв’язок для додатків у регульованих галузях, таких як охорона здоров’я, фінанси та освіта. Загалом, QuickBlox має на меті надати розробникам і компаніям можливість створювати привабливі можливості спілкування в своїх програмах, надаючи надійну, масштабовану та настроювану платформу. Гнучкість платформи та повний набір функцій роблять її популярним вибором для розробників, які хочуть інтегрувати чат у реальному часі, голосові та відеодзвінки у свої програми.

Вебсайт: quickblox.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QuickBlox». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.