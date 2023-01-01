Альтернативи - Quick FPA

Acquirell

acquirell.com

Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує такі проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель: *Не...