Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quero Bolsa» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Quero — це онлайн-ринок програм для коледжів у Бразилії. Це допомагає студентам шукати, порівнювати та записуватися на програми в понад 1200 партнерських коледжах, заощаджуючи гроші на навчанні.

Вебсайт: querobolsa.com.br

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quero Bolsa». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.