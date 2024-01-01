Альтернативи - QuData
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — це американський постачальник стокових фотографій, відеоматеріалів, фондової музики та інструментів для редагування; її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Заснована в 2003 році програмістом і фотографом Джоном Орінгером, Shutterstock підтримує бібліотеку з близько 200 мільйонів бе...
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
InfraNodus
infranodus.com
Генеруйте ідеї та розуміння за допомогою ШІ та мережевого мислення. InfraNodus поєднує в собі аналіз тексту, мережеву візуалізацію та штучний інтелект GPT-3, щоб допомогти вам вивчати дискурс, покращувати ваші робочі процеси читання, письма та дослідження. Отримайте зведений огляд будь-якого текст...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.
Fluidly
fluidly.com
Fluidly докорінно переглядає те, як бізнес планує та управляє своїми фінансами, від грошових потоків до фінансування. Тож незалежно від того, чи є ви бізнесменом, який шукає легкий спосіб зберегти готівку, чи бухгалтером, який хоче краще обслуговувати своїх клієнтів, ми можемо допомогти.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
ШІ без коду для професіоналів автоматизації. Нарешті, все в одній платформі для створення автоматизації штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду.
Braincube
braincube.com
Braincube — це інтелектуальний набір платформ IIoT із бізнес-програмами та експертними програмами, розробленими для промисловості. Платформа Braincube та готові додатки дають змогу виробникам миттєво та довгостроково отримувати користь від потоків даних і аналітики великих даних. Його робоче програм...
Pecan
pecan.ai
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики від Pecan створено для впливу. Отримуйте точні, дієві прогнози за кілька днів і розкрийте потужність AutoML.
InMoment
inmoment.com
Підхід InMoment Experience Improvement (XI) виходить за рамки традиційного управління клієнтським досвідом і поєднує дані, технології та галузеві знання».
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — це автоматизоване рішення для читання та обробки документів, яке перетворює неструктуровані тексти на структуровані дані завдяки використанню OCR та AI. Це зменшить робоче навантаження, викликане керуванням рахунками-фактурами та іншими документами групами введення даних. Цей інструмент о...
Keatext
keatext.ai
Аналізуйте відгуки, щоб покращити враження людей. Keatext вносить голос клієнтів і співробітників у вашу повсякденну діяльність. Наша платформа створена для команд CX, маркетингу та HR, щоб розуміти великі обсяги зворотного зв’язку – огляди, відкриті опитування та запити в контакт-центр. 1. Завантаж...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — це сучасна наскрізна платформа для автоматизації знань і аналізу тексту без використання коду на основі SaaS, яка робить текстову аналітику доступною для експертів загальної сфери. Організації використовують його, щоб отримати цінність від аналізу відгуків клієнтів, досліджувати ...
Wonderflow
wonderflow.ai
Щодня мільйони клієнтів залишають відгуки про продукти, які їм подобаються, подобаються, ненавидять або бажають змінити. Точна бізнес-аналітика може бути складною, трудомісткою, дорогою та часто розпливчастою — від повсякденних, звичайних товарів широкого вжитку до високоякісних покупок, із кількома...
Text2data
text2data.com
Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack є провідним постачальником аналітики великих даних для фінансових послуг. Фінансові спеціалісти покладаються на RavenPack за його швидкість і точність при аналізі великої кількості неструктурованого вмісту.
NetMiner
netminer.com
NetMiner вбудований внутрішній скриптовий механізм на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу або програмованої мови сценаріїв.
Labelf
labelf.ai
Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...
MeaningCloud
meaningcloud.com
АНАЛІТИКА ТЕКСТУ. MeaningCloud – лідируючі на ринку рішення для видобутку тексту та голосу клієнта. Зареєструйтеся зараз на нашому веб-сайті, щоб відкрити наш текстовий API
Yabble
yabble.com
Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...
unitQ
unitq.com
unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...
Thematic
getthematic.com
Thematic перетворює неструктуровані дані відгуків з будь-якого каналу на ідеї для покращення продуктів і взаємодії з клієнтами. Завдяки штучному інтелекту та керуючись вашими бізнес-знаннями, тепер легко отримати точні результати дуже швидко. Тематичний надає відповіді, які вам потрібні - чому ваш б...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight забезпечує аналіз тексту за допомогою штучного інтелекту, щоб допомогти брендам і агентствам генерувати інформацію про клієнтів, цільову аудиторію та конкурентів зі слів. Платформа пропонує ефективне та масштабоване рішення для виявлення корисної інформації з відкритих опитувань, ог...
Playvox
playvox.com
У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa — перша платформа CX, яка пропонує GPT. У минулому компанії витрачали тижні на збір, аналіз, інтерпретацію та звітування про відгуки клієнтів із багатьох джерел. Тепер кожен співробітник може задавати питання та отримувати відповіді в реальному часі на основі голосу клієнта. Lumoa допомагає пр...
Chattermill
chattermill.com
Платформа Chattermill Customer Experience Intelligence Platform допомагає компаніям розкрити реальність своїх клієнтів і зрозуміти думку своїх клієнтів. Використовуючи Chattermill, компанії можуть уніфікувати дані відгуків клієнтів у оглядах, заявках у службу підтримки, розмовах і соціальних мережах...
Vortexa
vortexa.com
Сучасна енергетична аналітика, яка малює глобальну картину вантажопотоків. Визначте можливості енергетичного ринку перед конкуренцією з Vortexa.
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai є провідною платформою споживчого аналізу, яка революціонізує майбутнє зовнішніх даних для підприємств. Використовуючи запатентовану технологію штучного інтелекту, NWO.ai здатний передбачати значні зміни в мікротенденціях ще до того, як вони відбудуться, надаючи компаніям критичну інформацію,...
Enveyo
enveyo.com
Перетворіть свої операції з доставки на конкурентну перевагу та максимізуйте прибуток за допомогою програмного забезпечення для оптимізації логістики Enveyo.
Prevedere
prevedere.com
Хмарні рішення бізнес-аналітики Prevedere забезпечують безпрецедентну точність прогнозів, використовуючи передбачувальну силу глобальних економічних даних.
Predelo
predelo.com
Отримуйте прогнози на основі штучного інтелекту та оптимізовані рішення для вашого бізнесу на автопілоті, безпосередньо інтегровані з інструментами, якими ви вже користуєтеся.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — це потужний програмний інструмент для розробки та розгортання моделей машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати, навчати та оцінювати нейронні мережі, не вимагаючи глибоких знань програмування. Завдяки широкому спектру функцій і алг...
Verteego
verteego.com
Штучний інтелект Verteego аналізує ваші дані в режимі реального часу та генерує рекомендації для оптимізації вашого ланцюжка поставок і посилення маркетингової кампанії.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — це хмарна платформа SaaS, яка допомагає глобальним виробникам скорочувати надлишок запасів, запобігати критичній нестачі та налагоджувати оперативне управління. Платформа орієнтована на фабрику, усуваючи розрив між складними ланцюгами постачання та інвентарними операціями та їхніми застарі...
Gavagai
gavagai.io
Зрозумійте, що вам говорять клієнти Gavagai надає новаторську технологію аналізу тексту, щоб отримати цінну інформацію про клієнтів на основі того, що ваші клієнти говорять вам. Постійно відстежуючи відгуки клієнтів за допомогою нашого сервісу, ви краще розумієте свого клієнта, що означає негайну к...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — це платформа аналітики зворотного зв’язку, яка аналізує гори відгуків клієнтів за лічені хвилини, дозволяючи вам швидко надати глибоку інформацію та допомогти вашій компанії приймати кращі рішення. Платформа Kapiche не потребує жодних налаштувань чи створення коду. Це просто працює, негай...
Beehive AI
beehive.ai
Тільки штучний інтелект Beehive поєднує індивідуальний генеративний штучний інтелект із кількісним аналізом, тож лідери досліджень і аналізу можуть вийти за рамки текстових підсумків і окремих даних, щоб генерувати надійні та дієві відповіді для зацікавлених сторін у своєму бізнесі. Завдяки створени...
Displayr
displayr.com
Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощен...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...
Kimola
kimola.com
Kimola — компанія ResTech, яка пропонує продукти SaaS для дослідників. Kimola Analytics надає різні аспекти способу життя конкретної споживчої аудиторії. Ці аудиторії визначаються користувачами та генеруються системою штучного інтелекту Kimola. Щоб рекламодавці за лічені секунди могли зрозуміти, де...
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на...
Caplena
caplena.com
Ви коли-небудь проводили незліченні години, нудно переглядаючи величезні купи відгуків клієнтів? Caplena.com використовує розширений інтелект, щоб значно скоротити час, потрібний для аналізу великої кількості вільного тексту з оглядів або відповідей на відкриті запитання. За лічені хвилини Caplena в...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вб...
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або рок...
Knowi
knowi.com
Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, S...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
Forsta
forsta.com
Forsta, компанія Press Ganey, працює на платформі HX (Human Experience) – всебічній платформі досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду своєї ...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO — це найшвидший і найпростіший спосіб отримати практичну інформацію з коментарів і розмов клієнтів. Наша платформа 360 Feedback Analytics на основі штучного інтелекту забезпечує понад 40 інтеграцій і в режимі реального часу розкриває емоції, теми та дані, важливі для команд CX, маркетингу та ...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Цінні, чіткі, вагомі та чудові ідеї з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продукту, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який за...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим командам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ...