Quant Retail

Quant Retail

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Вебсайт: quantretail.com

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Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для планування торгових площ
Програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі

Вебсайт: quantretail.com

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