Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quan» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Наскрізна платформа для покращення добробуту та продуктивності команди. Розширення можливостей команд з уявленнями про благополуччя, які їм потрібні для вдосконалення способів роботи.

Вебсайт: quanwellbeing.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quan». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.