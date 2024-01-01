Альтернативи - Qoddi

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...

Vercel

Vercel

vercel.com

Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...

Glitch

Glitch

glitch.com

Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!

Render

Render

render.com

Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.

Northflank

Northflank

northflank.com

Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Працюйте з низькою затримкою, чуйними веб-служ...

Aiven

Aiven

aiven.io

Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.

Timescale

Timescale

timescale.com

Timescale Cloud: потужність і надійність TimescaleDB і PostgreSQL, розгорнутих у обраному вами хмарному провайдері з більшим контролем над тим, де зберігаються ваші дані.

Modal

Modal

modal.com

Modal створює кращу інфраструктуру для інженерів обробки даних і вчених.

Back4App

Back4App

back4app.com

Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Повний пакет програм Javascript. Розгорнуто в хмарі. Легко запустіть свою повноцінну програму JavaScript за лічені хвилини та зосередьтеся на найважливішому – на самій програмі. Використовуйте наш потужний набір інструментів, щоб покращити процес розробки.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Підвищте рівень відповідей, збільште свій дохід. Доведено, що платформа Hatch збільшує дохід завдяки одній простій концепції: ефективніша та ефективніша комунікація з потенційними клієнтами, потенційними клієнтами.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації ...

Dagster

Dagster

dagster.io

Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud допомагає компаніям та ІТ-фахівцям досягти швидшої доставки програмного забезпечення, зменшити цикл зворотного зв’язку, зосередитися на своїй основній цінності та перестати турбуватися про свою інфраструктуру хостингу, надаючи рішення для стійкості програм.

Ori

Ori

ori.co

Економно навчайте та створюйте штучний інтелект у великих масштабах. Примірники графічного процесора з оплатою за потребою. Зарезервуйте тисячі виділених модулів GPU у хмарі. Графічні процесори NVIDIA® H100 і A100 Tensor Core.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...

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