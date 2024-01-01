Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Qoddi» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа додатків Qoddi дозволяє невеликим командам розгортати будь-який код із будь-якого сховища, наприклад Github, GitLabs або Bitbucket. Qoddi керує всією інфраструктурою, необхідною для роботи вашого додатка та масштабування за запитом відповідно до зростання вашого додатка з часом. Qoddi на 70% дешевше, ніж інший хмарний провайдер.

Вебсайт: qoddi.com

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