Qoddi

Qoddi

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Вебсайт: qoddi.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа додатків Qoddi дозволяє невеликим командам розгортати будь-який код із будь-якого сховища, наприклад Github, GitLabs або Bitbucket. Qoddi керує всією інфраструктурою, необхідною для роботи вашого додатка та масштабування за запитом відповідно до зростання вашого додатка з часом. Qoddi на 70% дешевше, ніж інший хмарний провайдер.
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).

Вебсайт: qoddi.com

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