Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Qik Meeting» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Qik Meeting — це найрозумніший у світі додаток для бізнес-спілкування та співпраці на основі штучного інтелекту. Він автоматично генерує протокол кожної зустрічі та організовує всі дані ділового спілкування в одному місці, незалежно від того, чи відбувається робота в режимі онлайн, особисто чи гібридно.

Вебсайт: qikmeeting.com

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