Qik Meeting

Qik Meeting

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: qikmeeting.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Qik Meeting» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Qik Meeting — це найрозумніший у світі додаток для бізнес-спілкування та співпраці на основі штучного інтелекту. Він автоматично генерує протокол кожної зустрічі та організовує всі дані ділового спілкування в одному місці, незалежно від того, чи відбувається робота в режимі онлайн, особисто чи гібридно.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: qikmeeting.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Qik Meeting». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

Вам також може сподобатися

Sembly

Sembly

sembly.ai

GoTo

GoTo

goto.com

Drup

Drup

getdrup.com

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Sunsama

Sunsama

sunsama.com

TrueNxus

TrueNxus

truenxus.com

Bizway

Bizway

bizway.io

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Idenati

Idenati

idenati.com

Vowel

Vowel

vowel.com

Stackla

Stackla

stackla.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності